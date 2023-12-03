Antalya'da kitap fuarına yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 13. Antalya Kitap Fuarı her gün binlerce kitapseveri ağırlamaya devam ediyor. Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki yayınevlerinin stantları önünde uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler, beğeniyle okudukları yazarlara kitaplarını imzalattı.



UZUN İMZA KUYRUKLARI OLUŞTU

Antalya Kitap Fuarı’nda kitapseverler, sevdikleri yazarları görebilme ve sohbet etme fırsatı buldu. Okurlar başta Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Muhittin Böcek olmak üzere Mustafa Balbay, Murat Menteş, Saygı Öztürk, İsmail Küçükkaya, İsmail Hakkı Aydın, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Saniye Bencik Kangal, Müfit Can Saçıntı, Ada Beyza Toksoy ve Engin Alan gibi ünlü yazarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Fuarda gün boyunca ziyaretçilerle sohbet eden Başkan Muhittin Böcek kitaplarını imzaladı. Başkan Böcek, fuar alanını gezerek konuk yazarlarla da sohbet etti ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.



“ATATÜRK’ÜN İZİNDEN GİTMELİYİZ”

Kitap fuarının en çok ilgi gören konuklarından biri de Prof. Dr. Celal Şengör oldu. "Atatürk ve Eğitim" konulu söyleşide Antalyalılarla buluşan Prof. Dr. Celal Şengör, Milli Mücadele yıllarını, Atatürk’ün askeri dehasını, Kurtuluş Savaşı’nda cephede yaşananları ve cumhuriyet kazanımlarını önemli anekdotlar eşliğinde anlattı. Atatürk’ün daima ilim ve bilimin ışığında ilerlediğini söyleyen Prof. Dr. Celal Şengör, “Türkiye’nin medeni ve modern dünyanın bir parçası olması için tek yol Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmektir. Çünkü Atatürk bir dahi. Atatürk bir yöntem, bir pusula veriyor bize. 'Aklınızı kullanın, bilimin izinden ayrılmayın' diyor” diye konuştu.

Atatürk’ün askeri bir deha olduğunu kaydeden Şengör, “Atatürk bilinen savaş tekniklerinin dışında teknikler uyguluyor ve ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ emrini veriyor” diye konuştu. Söyleşinin ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Prof. Dr. Celal Şengör’e günün anısına çiçek takdim etti.



SÖYLEŞİLERE YOĞUN İLGİ

Antalya Kitap Fuarı’nda okurlarıyla söyleşide buluşan Mustafa Balbay, "Cumhuriyet: Yüzyılları Aşan Destan" konulu, Murat Menteş "Afili Hafiye", Saniye Bencik Kangal "Ailenizin Kumandası", Müfit Can Saçıntı "Bildiğini Okumak", İsmail Hakkı Aydın ile Ertan Özyiğit "Kayıt Dışı" konulu söyleşileri gerçekleştirdi.