Antalya'da Kültürel Miras Koruyucuları Projesi- UNESCO programı düzenlendi

"ÇOCUKLARIMIZA ÇOK GÜVENİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi"nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.



Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda öğrencilere eğitim verildiğini belirten Yazgı, "Anadolu öyle bir coğrafya ki her yeri tarihle dolu, bu nedenle korumak çok önemli. Kültür varlıklarımız bize ecdadımızın bir emaneti. Bu mirası korumak bakanlığımız, polisimiz ve jandarmamızın görevi olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin görevidir. Bu mirasımızın çocuklarımıza emanet olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza çok güveniyoruz. Etkinliğimizde Cumhuriyet'in 100. yılında gençlerimizi bir kültürel mirasın içerisinde, neyi koruduklarını ne kadar önemli bir göreve talip olduklarını anlatmak istedik" diye konuştu.



Yazgı, son yıllarda Türkiye'de kültürel varlıkları korumaya yönelik önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.



Kaçakçılıkla mücadelede atılan adımların başarılı sonuçlandığına dikkati çeken Yazgı, "Yurdumuzdan kaçırılan eserlerin getirilmesi için çok yoğun bir çaba harcıyoruz. Son yıllarda bu anlamda inanılmaz başarılar elde ettik. Şu an tüm dünyadaki kaçakçılar Türkiye Cumhuriyeti'nden korkuyor. Çünkü bizim bir eserimiz çalınmışsa, onu gider bulur ve alır getiririz" ifadelerini kullandı.