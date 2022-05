Yıldız oyuncu Anthony Hopkins, Freud's Last Session isimli filmde, Psikanaliz kuramının kurucusu Sigmund Freud'u canlandıracak.



Senaryosunu St. Germain'in yazacağı film, geçmiş, gelecek ve fantezi öğeleri birleştiren bir hikayeye odaklanacak. Filmin çekimlerinin 2022'nin sonlarında Londra'da başlaması bekleniyor.



Filmin yönetmenliğini, The Man Who Knew Infinity (Sonsuzluk Teorisi) filmiyle tanınan Matthew Brown üstleniyor.