Ara Güler'in "Bir Avuç Güzel İnsan" sergisinin belgeseli ilk kez gösterildi

Türkiye'nin en önemli foto-muhabirlerinden biri olan Ara Güler'in "Bir Avuç Güzel İnsan" sergisinin belgeseli ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ara Güler'in "Bir Avuç Güzel İnsan" sergisinin belgeseli ilk kez gösterildi

Fotoğraf sanatının ün kazanmış en önemli temsilcilerinden biri olan ’in edebiyat sevgisini yansıtan "Bir Avuç Güzel İnsan" adlı sanatseverlerle buluşmuştu.

Doğuş Grubu’nun hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi'ndeki "Bir Avuç Güzel İnsan" sergisinin belgeseli ilk kez gösterildi. Ara Güler Müzesi'nde galası yapılan belgesel puhutv'den ücretsiz olarak izlenebilecek.

"Bir Avuç Güzel İnsan" adlı sergide Nazım Hikmet'ten Mario Levi'ye, Attila İlhan'dan Orhan Pamuk'a edebiyat dünyasının önemli isimlerin portreleri bulunuyor.

Yönetmenliğini ve kurgusunu Cihan Çekiç'in yaptığı belgeselin ilk gösterimi Yapı kredi bomontiada'da yer alan Ara Güler Müzesi'nde yapıldı.

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