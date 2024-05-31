Aşkım Kapışmak kimdir, mesleği ne? (Aşkım Kapışmak'ın özgeçmişi)

Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. On iki yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi aldı. Lise yıllarında birçok sahne deneyimi oldu. Liseden sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna girdi. Marmara Üniversitesindeki eğitiminden sonra Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı. Davranış Bilimleri okurken, zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü çalışmaya başladı.



Maltepe Cezaevinde çocuk ve gençlere motivasyon günleri düzenledi. Ayrıca İstanbulda birçok kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri aldı



ki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı.

2011-2012 sezonunda Buyrun Paylaşalım adlı programı hafta içi her gün canlı olarak hazırladı ve sundu. 2012 Yaz sezonunda Star TV'de Ayşe ile Alişan programında her cuma İletişim ve İlişkiler bölümü hazırladı. Sahnede daha etkili olmak isteyen Aşkım Kapışmak, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahneye koymaya başladı.



Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan adlı kitabını 2011de çıkardıktan sonra kitapta yazanları stand up şeklinde sahnelemeye başladı. Son olarak Beni Benimle Aldatır mısın ve "Küçük Mutluluklar"' adlı kitabını okuyucuya sunan Aşkım Kapışmak, şu an üniversiteler, belediyeler, özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenliyor.

