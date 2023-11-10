Aşkın simgesi 8 bin yıl önce kalp değilmiş

Aydın’ın Söke İlçesi’ne bağlı Latmos olarak adlandırılan Beşparmak Dağları’nda bulunan 8 bin yıllık kaya resimlerinde aşkın sembolünün bugün kullanılan kalp resmi olmadığı ortaya çıktı. Doğa fotoğrafçısı Yücel Sevingül tarafından bölgede yapılan çalışmalarda 8 bin yıl önce aşkın yan yana çizilmiş kadın ve erkek figürleri ile sembolleştirildiği belirlendi.

Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow’un ilk defa 1994 yılında, antik adı Latmos olan Beşparmak Dağı’nda tespit ettiği kaya resimlerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Aydın ile Muğla arasında kalan Bafa yakınlarındaki Karahayıt Köyü Kavaklıdere bölgesinde yapılan çalışmalarda kayalara çizilmiş yaklaşık 8 bin yıllık kaya resimleri fotoğraflandı.