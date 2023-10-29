Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü gösterisi yapıldı

Antalya Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi, Cumhuriyet'in ilanına atıfla saat 19.23'te başladı.



Antik tiyatronun tarihi atmosferindeki gösteride, 100 öğretmen ve 70 öğrenci sahne aldı.

Programda, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, halk oyunları gösterisi yapıldı.



Antalya Valisi Hulusi Şahin, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, "Gökyüzündeki dolunayın ışığı ve ay yıldızlı bayrağımızın altında Cumhuriyet'i emanet ettiğimiz gençlerimizi yetiştirecek olan öğretmenlerimizle muhteşem bir gece ve performans gördük. Elleriniz dert görmesin, Cumhuriyet'e yakıştınız sağ olun, var olun" dedi.