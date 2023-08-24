Ata Demirer’in Bursa Bülbülü albümü 45 milyon kez dinlendi

Film ve müzikleriyle büyük beğeni toplayan Ata Demirer, geçtiğimiz aylarda BKM etiketi ile yayınlanan ve 12 parçadan oluşan “Bursa Bülbülü” orijinal film müziklerİ albümüyle tüm dijital platformlarda 45 milyonun üstünde dinlendi.



ALBÜMÜN PLAĞI 4. BASKIYA GİRDİ



Plak koleksiyonerleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan albümün, Kalan Müzik & BKM iş birliği ile LP formatında geçtiğimiz günlerde 4. kez basımı gerçekleşti. Yayınlandığı ilk hafta müzik listelerinin en çok satın alınan ve dinlenen albümler listelerinde yer alan Ata Demirer, “Bursa Bülbülü” orijinal film müzikleri albümü ile müzikseverleri 80’li yıllara götürüyor.



BEYAZ ZAMBAKLAR İSTEK REKORLARINI KIRDI



“Bursa Bülbülü” albümünde, filme özel hazırlanan üç yeni eser yer alıyor. Müzik listelerinin yanı sıra rötasyona girdiği radyolarda en çok istek alan, dillere pelesenk olan “Beyaz Zambaklar”ın sözleri Ata Demirer’e, müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah’a, “Unutma Beni” ve “Bursa Kızları” adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Ata Demirer: Ne yapayım malı mülkü, bize insan lazım! Haberi Görüntüle