Ata Demirer: Ne yapayım malı mülkü, bize insan lazım!

"KAÇ YAZ DAHA YAŞAYACAĞIM' DEYİP YAZIN TURNE YAPMIYORUM"



Yaz aylarını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer, “Bozcaada’da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim” dedi.



Ünlü isim, sözlerine “Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. ‘Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım’ diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor" diye devam etti.

"İNSAN SEVMEK İSTİYOR"



Özel hayatında kimse olmadığını ifade eden Demirer, "Yalnızım boşum. Allah verirse verir ben yeni birini aramıyorum. Hiç bilmiyorum ben bu işleri. İnsan sevmek istiyor tabii ama denk gelmeyince de sevemiyorsun. Bir de şöyle tuhaf bir çağa girdik her şey çok materyalist. Fizik de öyle. Herkes birbirini fiziğine göre değerlendiriyormuş gibi" diye konuştu.