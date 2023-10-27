29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından yayınlanacak olan Atatürk filmi için tarih araştırması sürüyor. Atatürk filminin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Songül Öden ve Mehmet Günsür gibi deneyimli isimler yer alıyor. Peki, Atatürk filmi ne zaman yayınlanacak? Atatürk filminin oyuncu kadrosunda kimler var?



ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX ekranlarında TV’ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda vizyona girecek.



ATATÜRK FİLMİ KADROSU



Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ve iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlanacak ‘Atatürk’ün yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç gibi değerli isimler yer alıyor.