Avatar 3 hem film hem dizi olarak yayınlanabilir

James Cameron imzalı gişe rekortmeni "Avatar"ın 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" da tıpkı ilk film gibi gişe rekorları kırarak tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesinde üçüncü sıraya yerleşti.
En İyi Görsel Efekt kategorisinde Oscar da kazanan filmden sonra hayranlar heyecanla sıradaki filmi, henüz resmi adı belli olmayan "Avatar 3"ü beklemeye başladılar. Filmin çekimleri, ikinci filmle eş zamanlı olarak tamamlandı ancak film 2024 yılının Aralık ayında vizyona girecek. Şu anda, uzun sürecek olan post-prodüksiyon aşamasındaki çalışmalar devam ediyor.
"Avatar: Suyun Yolu" 3 saati aşan süresiyle dikkat çekerken, Cameron filmi daha fazla kısaltmamak konusunda stüdyoyla tartıştığını ve gelecek filmlerin daha bile uzun olabileceğini ima ediyordu. Ortaya çıkan yeni bir bilgi, Cameron'ın "uzun"dan kastının ne olduğunu tam olarak göz önüne seriyor.
DİJİTAL PLATFORMDA DİZİ OLABİLİR
Beyazperde'nin aktardığı iddialara göre, "Avatar 3"ün Aralık 2024'te vizyona girmesinin ardından, 9 saatlik uzun kurgusu Disney+'ta yayınlanacak bir diziye dönüştürülecek. Jeff Sneider'ın "The Hot Mic" podcast'inde konuşan bu ihtimal şimdilik kesin olmasa da, Cameron daha önce Denis Villeneuve ile gerçekleştirdiği Variety söyleşisinde buna çok yakın ifadelerde bulunmuştu.
1960'larda büyüdüğünü ve değişime açık olduğunu belirten Cameron, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bence görebildiğimiz şey, genişletilmiş bir sinema biçimi. Aynı anda altı saat ve iki buçuk saat uzunluğunda bir film yapmak istiyorum. Aynı film. Altı saat boyunca yayınlayabilir veya bir sinemada bu deneyimin daha yoğun, hız treni, sürükleyici bir versiyonunu yaşayabilirsiniz. Aynı film. Sadece, biri roman, biri film. Neden? Bu platformları daha önce yapılmamış şekillerde kullanalım."
James Cameron'ın bu konuda önceden kafa yorduğu çok açık ve her ne kadar Disney'den resmi bir açıklama gelmemiş olsa da "Avatar 3"ün bu şekilde iki farklı haliyle yayınlanacağına kesin gözüyle bakabiliriz.