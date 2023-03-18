Avatar 3 hem film hem dizi olarak yayınlanabilir

DİJİTAL PLATFORMDA DİZİ OLABİLİR

Beyazperde'nin aktardığı iddialara göre, "Avatar 3"ün Aralık 2024'te vizyona girmesinin ardından, 9 saatlik uzun kurgusu Disney+'ta yayınlanacak bir diziye dönüştürülecek. Jeff Sneider'ın "The Hot Mic" podcast'inde konuşan bu ihtimal şimdilik kesin olmasa da, Cameron daha önce Denis Villeneuve ile gerçekleştirdiği Variety söyleşisinde buna çok yakın ifadelerde bulunmuştu.



1960'larda büyüdüğünü ve değişime açık olduğunu belirten Cameron, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bence görebildiğimiz şey, genişletilmiş bir sinema biçimi. Aynı anda altı saat ve iki buçuk saat uzunluğunda bir film yapmak istiyorum. Aynı film. Altı saat boyunca yayınlayabilir veya bir sinemada bu deneyimin daha yoğun, hız treni, sürükleyici bir versiyonunu yaşayabilirsiniz. Aynı film. Sadece, biri roman, biri film. Neden? Bu platformları daha önce yapılmamış şekillerde kullanalım."

