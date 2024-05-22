Avrupalı Yazarlar Festivali'nde Türkiye'yi Selçuk Altun temsil etti

Avrupa'nın dört bir yanından tanınmış yazarları bu yıl "Dönüşüm" temasıyla bir araya getiren festival, Avrupa Edebiyat Ağı Direktörü ve Riveter dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni, eski BBC muhabiri Rosie Goldsmith'in küratörlüğünde başkentteki British Library'de düzenlendi.



Yazar Altun, Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Avrupa Birliği Kültürel Enstitüleri Birliği (EUNIC) işbirliğinde İngilizceye çevrilen son romanı "Ayrılık Çeşmesi Sokağı" (Farewell Fountain Street) ile Türkiye'yi festivalde temsil etti. Altun, "The Times Literary Supplement" adlı haftalık edebiyat dergisinde editör Toby Lichtig'in moderatörlüğünde düzenlenen "Vites Değiştirmek" başlıklı panelde de yer aldı.



Yazar Altun, türlerin akışkanlığı ve vites değiştirmekten doğan yaratıcı enerjinin ele alındığı panelde, yazarların birden fazla türde başarılı olabileceğini anlatan konuşma yaptı. Ayrıca, Londra YEE'de Altun'un "Ayrılık Çeşmesi Sokağı" kitabının tanıtımı ve imza günü yapıldı.



"Saqi Books" yayınevinin işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yazar Altun'la sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.



Altun, "Godot Neden Gelmedi?" başlıklı konuşmasında, yazım sürecinde sık sık Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" oyunundaki karakterler gibi bir karakterin veya olay örgüsünün ortaya çıkmasını beklediğini ifade etti. Bu durumun, ona bazen bir yazar olarak anlatısında beklediği değişikliği yaratabilmek için inisiyatif alması gerektiğini fark ettirdiğini anlatan Altun, yazma süreci hakkındaki iç görüsüne ilişkin düşüncelerini dinleyicilere aktardı.



Ayrıca, dinleyiciler, Altun'un yazma yolculuğu, yaratıcılık süreci ve eserlerine şekil veren benzersiz mesajlardan oluşan anekdotlar hakkında bilgi sahibi oldu. Etkinliğin sonunda katılımcılar, yazar Altun'la tanışıp, "Ayrılık Çeşmesi Sokağı" romanını imzalattı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan kitap, muzip ve gizemli bir atmosferi kör bir Osmanlı çeşmesinin tanıklığında işleyen roman ana karakterlerini bekleyen sırrı anlatıyor.



Roman yan hikayelerle pek çok tarihi olaya, kişiye, sanat yapıtına kısacası hayata dair bilgilere de değiniyor.