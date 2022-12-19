Aydın Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz hakkında bilgiler

Çınar Yayınları'nın kurucusu ve yazar Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Aydın Ilgaz'ın biyografisi merak konusu oldu.

AYDIN ILGAZ KİMDİR?

Aydın Ilgaz Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu. 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ile kurmuş olduğu Çınar Yayınevi'ni devam ettirdi. 2004 yılında Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı ve Sınıf kitaplarıyla ilgili anılarını 'Sınıfın Efsanesi' başlıklı kitabında topladı. Ilgaz, düzenli olarak Rıfat Ilgaz etkinlikleriyle edebiyatın Koca Çınarını, babası Rıfat Ilgaz'ı tanıtmaktaydı.