Aydın Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz hakkında bilgiler

Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, 82 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Sahibi olduğu Çınar Yayınları'nın sosyal medya hesabı üzerinde yapılan paylaşımda, "Yayınevimizin kurucularından yazar Aydın Ilgaz'ı kaybettik, çok üzgünüz" ifadeleri kullanıldı. Peki, Aydın Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz hakkında bilgiler

Aydın Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz hakkında bilgiler

Çınar Yayınları'nın kurucusu ve yazar Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayatını kaybetti. haberi ardından Aydın Ilgaz'ın biyografisi merak konusu oldu. 

Aydın Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz hakkında bilgiler - 1

AYDIN ILGAZ KİMDİR?

Aydın Ilgaz Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu. 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ile kurmuş olduğu Çınar Yayınevi'ni devam ettirdi. 2004 yılında Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı ve Sınıf kitaplarıyla ilgili anılarını 'Sınıfın Efsanesi' başlıklı kitabında topladı. Ilgaz, düzenli olarak Rıfat Ilgaz etkinlikleriyle edebiyatın Koca Çınarını, babası Rıfat Ilgaz'ı tanıtmaktaydı.

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