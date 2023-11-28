Aydın Ticaret Borsası miniklerle Dünya Zeytin Günü’nü kutladı

Aydın Ticaret Borsası ve özel bir zeytinyağı müzesinin işbirliğinde, “Minik Eller Sanatla Buluşuyor” mottosuyla Zeytin Çocuk Festivali düzenlendi. Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) girişimi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) aldığı karar ile Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne eklenen zeytin ağacı ve Dünya Zeytin Ağacı Günü ilan edilen 26 Kasım’da, Aydın Ticaret Borsası BİLSEM öğrencileri, Dünya Zeytin Günü’nü kutladı.



Dünyanın en büyük zeytinyağı müzelerinden birisi olan zeytinyağı müzesinde gerçekleştirilen etkinlikte, müze kurucularından Güler Köstem, öğrencilere zeytinin tarihi ve önemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Öğrenciler, müze içerisinde bulunan farklı dönemlere ait zeytin sıkım tekniklerini ve ekipmanlarını yerinde incelerken, teknik gezinin ardından farkındalık atölyesinde kilden kandil yapımını öğrendi.



“HEPİMİZ ZEYTİNLE BÜYÜDÜK”

Zeytin ve zeytinyağı mirası açısından kentin en önemli destinasyon noktalarından biri olduklarını ifade eden Güler Köstem, zeytinin, hem sağlık için hem de barışı simgelemesi dolayısıyla değerli olduğunu belirterek “Hepimiz zeytinle büyüdük, onunla yaşamaya devam ediyoruz. Zeytin ağacı, geleceğimizin en güzel mimarı olan siz değerli çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miraslarımızdan biridir” dedi.



Çocuklara zeytin sevgisini aşılamak adına farkındalık atölyeleri oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Köstem, kurulan bu atölyelerde zeytinyağının önemini aktardıklarını söyledi.



“ZEYTİN AĞACI BARIŞIN VE UMUDUN SİMGESİDİR”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise zeytin ağacının barışın, bilgeliğin ve umudun en önemli simgelerinden olduğunu ifade ederek UNESCO tarafından her yıl kutlanan Dünya Zeytin Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünya Zeytin Ağacı Günü’nde farkındalık oluşturmak ve zeytinin geçmişten geleceğe aktarılan bir miras olduğunu hatırlatmak amacıyla özel bir zeytinyağı müzesi ile birlikte Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine yönelik Zeytin Çocuk Festivali düzenlediklerini belirten Çondur, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek tüm üreticilerin Dünya Zeytin Günü’nü kutladı.