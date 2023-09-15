Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14 Eylül akşamı düzenlenen açılış töreni ile başladı. Ayvalık izleyicilerinin büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde geçtiğimiz yıldan bu yana Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen “Yeni Bir …” Ödülü’nün sahibi açıklandı.

Seçici kurulu oluşturan Tayfun Pirselimoğlu, Dilde Mahalli, Eytan İpeker, Nil Kural ve Selen Uçer’in de katıldığı törende bu yıl “Yeni Bir Senarist” Ödülü Sanki Her Şey Biraz Felaket filmiyle Umut Subaşı'ya verildi. Subaşı’nın yazıp yönettiği Sanki Her Şey Biraz Felaket, 17 Eylül Pazar günü saat 16.30’da Vural Sineması’nda gösterilecek.

Açılış gecesi, Todd Haynes’in yönettiği Bir Skandalın Peşinde (May December) filminin gösterimiyle sona erdi. 19 Eylül akşamı sona erecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali, dün akşam düzenlenen açılış töreniyle beş gün sürecek sinema maratonunu başlattı.