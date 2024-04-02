Azeri sanatçı Salman Gambarov Türkiye’de ilk kez konser verecek

Modern Azerbaycan cazının önde gelen grup liderlerinden Gambarov, stil çeşitliliği ve zengin repertuvarı ile yıllar içinde geniş kitlelere ulaştırdığı projesi Bakustic Jazz ile 5 Nisan akşamı, saat 20.30'da CRR’de konser verecek. Konserde Gambarov’a, vokalde Azeri pop şarkıcısı İlhama Gasımova, trompette Şenova Ülker, perdesiz gitar ve yaylı tamburda Cenk Erdoğan, bas gitarda Fuad Jafar, davulda ise İsgandar Alasgarov eşlik edecek.

Salman Gambarov cazın farklı müzikal kültür ve stillerle ilişkisine dair ifadeler sunmayı şiar edinmiş bir müzisyen. Bakustic Jazz ile önce cazın geleneksel kanadında dolaşan, ardından da post-bop'tan fusion ve modal caza doğru bir yol izleyen Gambarov, cazla farklı müzik türlerini birleştiren projelerde sıkça yer alıyor

Salman Gambarov Türkiye’de vereceği ilk konseri hakkında dinleyicilerine şu mesajı iletti:

"Tanıdık gelen her durumda, her zaman yeni ve bilinmeyen bir şeyler bulunabilir."

Salman Gambarov - Piyano



İlhama Gasımova - Vokal



Şenova Ülker - Trompet



Cenk Erdoğan - Perdesiz gitar, yaylı tambur



Fuad Jafar - Bas gitar



İsgandar Alasgarov - Davul