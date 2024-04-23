Bakanlıktan "Tarım Orman Ve İnsan Fotoğraf Yarışması"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması', bu yıl '14'üncü Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY)' adıyla düzenleyecek. 'Genel', 'Çiftçi', 'Öğrenci', 'Tema', 'Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları' ile 'DenizBank Çalışanları' olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın 2024 yılı 'Tema' kategorisinin konusu 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' olarak belirlendi.

Yarışmacılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Başvuruların 22 Nisan'da başladığı yarışmaya 31 Ağustos 2024 tarihine kadar eser gönderilebilecek.



BAKAN YUMAKLI'DAN ÇAĞRI



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarışmanın uluslararası arenaya taşınmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu yılki yarışmanın ana temasını 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' olarak belirlediklerini ifade etti. Amaçlarının 'Türkiye Yüzyılı'nda üretimi ve üreticiyi ön plana çıkarmak olduğunu vurgulayan Yumaklı, yarışmayı Anadolu'da tarımın kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak gördüklerini aktardı. Yumaklı, "Uluslararası hale getirdiğimiz yarışmamıza, üretimin ve üreticinin yüzyılını renkli fotoğraf karelerine yansıtan tüm fotoğraf meraklılarının ilgisini bekliyoruz" dedi.



14 DALDA ÖDÜL VERİLECEK



14 dalda ödül verilecek yarışmanın seçici kurulunda; Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral başta olmak üzere birçok isim yer alacak. Yarışmanın sonuçları, 23 Eylül- 23 Ekim 2024 tarihleri arasında açıklanacak. Daha sonra düzenlenecek törenle kategorilerinde dereceye giren eserlere ödülleri verilecek. Yarışmada sergilemeye değer görülen eserlerin yer aldığı sergi de açılacak. Yarışmayla ilgili şartlara 'https://www.tarimorman.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor. (DHA)