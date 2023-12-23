Barack Obama 2023 favorilerini paylaştı

Listede çok satanlardan James McBride’ın “The Heaven & Earth Grocery Story”, David Grann’in “The Wager” ve Jonathan Eig’ın “King: A Life" gibi kitapları var.

EN SEVDİĞİ ŞARKILARI PAYLAŞTI

2023 yazında severek dinlediği şarkıları sosyal medya hesabında paylaşan Obama, takipçilerine pek çok alternatif sunmuştu. 61yaşındaki Obama, "Her yıl yaptığım gibi, işte bu yaz dinlediğim bazı şarkılar, eski ve yeninin karışımı. Neler kaçırdığımı duymak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.



Listede Boygenius’ın "Not Strong Enough” şarkısından Tina ve Ike Turner’ın “River Deep – Mountain High” (1966) gibi klasiklere kadar pek çok farklı tür yer aldı.