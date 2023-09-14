Barbie filmi Oscar yarışında yer alabilir mi?

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi, 2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi oldu. İzleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan filmin Oscar yarışına katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

Dünya çapında 1 milyar 4 milyon dolardan daha fazla hasılat film, Oscar yarışında yer alması için Akademi'ye sunuldu.

