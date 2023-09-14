Barbie filmi Oscar yarışında yer alabilir mi?

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi, 2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi oldu. İzleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan filmin Oscar yarışına katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.
Dünya çapında 1 milyar 4 milyon dolardan daha fazla hasılat film, Oscar yarışında yer alması için Akademi'ye sunuldu.
Film, En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar'a aday gösterilebilmesi için değerlendirilmeye alındı. Variety'nin haberine göre, Greta Gerwig imzalı film, başka dallarda da aday gösterilebilir.
Yönetmen Gerwig, daha önce Lady Bird (2016) filmiyle En İyi Yönetmen ve En İyi Orijinal Senaryo dalında aday gösterilmişti.
WARNER BROS. TARİHİNE GEÇTİ
Öte yandan Barbie, Warner Bros.'un en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Hollywood sinemasının pek çok önemli yapımına imza atan şirketin en çok gişe hasılatı elde eden filmi Harry Potter serisinin son filmi Harry Potter: Ölüm Yadigarlar Bölüm 2 idi. Film, son Harry Potter filmini geride bıraktı.
DAHA ÖNCE HANGİ REKORLARI KIRDI?
Barbie filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi oldu. Filmi aynı zamanda, yönetmen Gerwig'e dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı.
BARBIE HAKKINDA
Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.
Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
O DA ADAY GÖSTERİLEBİLİR
Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde. "Barbie" ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar yarışının en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. Nolan imzalı Kara Şövalye (2008) filmi Oscar'da birçok dalda aday gösterilmiş ve filmde Joker'i canlandıran Heath Ledger En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Ancak film, Oscar'da En İyi Yönetmen ve En İyi Film dalında aday gösterilmemiş ve tepki çekmişti.
Eleştirmenler ve izleyiciler filmin En İyi Film Oscar'ını kazanması gerektiğine dair yorumlarda bulunmuştu. Eğer "Oppenheimer" En İyi Film Oscar'ını kazanırsa Nolan'ın 15 yıl önce Oscar'da hak ettiği değer görmemesinin telafi edilebileceği düşünülüyor.
96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te gerçekleşecek.
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