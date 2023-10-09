“Barbie” filminin yönetmeni Greta Gerwig: Farklı sinema salonlarında ortamı gözlemledim

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı, yılın en iyi açılışı yapan filmi olan Barbie'nin yönetmeni Greta Gerwig, pazar günü BFI Londra Film Festivali'nde konuştu.
Gerwig, Barbie'nin temmuz ayındaki açılış hafta sonunda, seyircinin tepkisini ilk elden görmek için gösterimler sırasında sinema salonunun arka kısmına saklanarak kendi gizli saha araştırması yaptığını açıkladı.
Ünlü isim, “Farklı sinema salonlarına gittim ve arkada durdum ve ortamı gözlemledim” dedi.
"ŞİMDİYE KADAR BULUNDUĞUM EN NEŞELİ SET"
"Barbie" filminin setinin şimdiye kadar bulunduğu en neşeli set olduğunu söyleyen Gerwig, “Yani düşündüm ki izlemesi çekmenin yarısı kadar eğlenceli bir film yapabilirsem belki bir şansımız olabilir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan çok sayıda rekor kıran "Barbie"; 1,4 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek 2023'ün en çok hasılat yapan filmi, tüm zamanların en çok hasılat yapan Warner Bros. filmi ve solo bir kadın yönetmenin en çok hasılat yapan filmi gibi başarılar elde etti.
YENİ PROJESİNDEN BAHSETTİ
Ayrıca şu an yeni bir proje üzerinde çalıştığını ayrıntı vermeden söyleyen ünlü yönetmen, "Yazma sürecindeyim ve bu çok zor. Çünkü sürekli kabuslar görüyorum" dedi.
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