“Barbie” filminin yönetmeni Greta Gerwig: Farklı sinema salonlarında ortamı gözlemledim

"ŞİMDİYE KADAR BULUNDUĞUM EN NEŞELİ SET"

"Barbie" filminin setinin şimdiye kadar bulunduğu en neşeli set olduğunu söyleyen Gerwig, “Yani düşündüm ki izlemesi çekmenin yarısı kadar eğlenceli bir film yapabilirsem belki bir şansımız olabilir” ifadelerini kullandı.



Öte yandan çok sayıda rekor kıran "Barbie"; 1,4 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek 2023'ün en çok hasılat yapan filmi, tüm zamanların en çok hasılat yapan Warner Bros. filmi ve solo bir kadın yönetmenin en çok hasılat yapan filmi gibi başarılar elde etti.