Barış Manço'nun anıtı Belçika'ya dikilecek

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun Belçika'ya anıtı dikilecek.

Barış Manço'nun anıtı Belçika'ya dikilecek

'nun oğlu Doğukan Manço, babasının anıtının Belçika'nın  Liege şehrine dikileceğini duyurdu. Usta sanatçının oğulları Doğukan Manço ile Batıkan Manço Belçika'ya giderek yetkililerle görüştü.

Doğukan Manço paylaşımda "Bugün Belçika'da Liege Belediye Başkanı (Willy Demeyer) ve Belçika Maliye Bakanlığı ile masaya oturduk. Barış Manço anısına ülke genelinde yapılacak etkinlik ve onun ismini yaşatacak anıt ve çalışmalar için aldığımız davetin detaylarını size ilerleyen zamanda aktaracağım" ifadelerini kullandı.

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