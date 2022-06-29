Belçikalı müzik grubu Stavroz Türkiye'ye geliyor

Elektronik dans müziğinin başarılı ismi Stavroz, Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya geliyor.

Belçikalı müzik grubu Stavroz Türkiye'ye geliyor

Haberler - DHA 29.06.2022 - 15:23 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 15:26

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Elektronik müziğe ve dans müziğine kattıkları organik ve akustik soluklu caz dokunuşları ile dans türüne yeni ufuklar açan, 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz Cumartesi akşamı canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak.

Her ikisi de DJ, müzisyen ve ses mühendisi olan Ijsbrand De Wilde ve Gert Beazar tarafından üniversite günlerinde ’nın Gent şehrinde kurulan Stavroz, Kloster x Suma Beach'de sevenleriyle buluşacak.

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