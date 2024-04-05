Belgeselden etkilendi: Tahta baskı sanatını meslek edindi

Tahta baskı sanatını yansıttığı ürünlerinin talep gördüğünü dile getiren Yeşil, "Türkiye'nin birçok şehrinden talep geliyor. İnternet üzerinden sipariş alıp yine bu yolla satışımızı gerçekleştiriyoruz. Daha çok İzmir, Manisa, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Ağrı, Adana, Trabzon ve Rize'ye gönderiyoruz." dedi.



Yeşil, talepler doğrultusunda tahta baskı sanatını orijinalliğini koruyarak modernize ettiğini belirterek, "En çok çantalar gidiyor. Gençler çantaları daha çok talep ediyor. Kadınlar deniz elbiselerini ve rahat elbiseleri tercih ediyor. Ev tekstilinde ranır örtü (uzun ve eni dar masa örtüsü) talep görüyor. Masa örtüleri de tercih ediliyor. Eşarplar, şallar, tülbentler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Tahta baskı sanatında özel malzemeler kullandığını anlatan Yeşil, ürünlerin yıkanırken renk atmadığını belirtti. Yeşil, bu sanatı yaşatmak için Halk Eğitim Merkezinde eğitim verdiğini, zaman zaman da atölyesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kurslar açıldığını kaydetti.



Bu sanatı merak eden herkese öğretmek istediğini vurgulayan Yeşil, "Tek Rukiye Yeşil öğrendi de atölyesinde kalsın istemiyorum. Kim öğrenmek istiyorsa gelip benden hiçbir ücret ödemeden öğrenebilir." dedi

