Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni projesi hakkında ipucu geldi

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan, yeni projesi için çalışmaya başladı.



Eşi ve uzun süredir birlikte çalıştığı Emma Thomas, Christopher Nolan'ın şimdiden bir sonraki projesine hazırlandığını doğruladı. Oscar ödüllü yönetmenin 12 uzun metrajlı filminin de yapımcılığını üstlenen Thomas, çok fazla detay vermeden, verdiği röportajda eşinin yeni filmiyle ilgili konuştu:



"Çok heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Oppenheimer inanılmaz derecede başarılıydı ve bir fırsatımız olduğunu düşünüyoruz."

"FİKİRLER HER YERDEN GELİR" Geçtiğimiz kasım ayında da gelecekteki film planları hakkında konuşan Nolan, her şeye açık olduğunu söylemişti: "Fikirler her yerden gelir. Çizgi romanlardan ve romanlardan uyarlamalar yaptım, özgün senaryolar yazdım. Her şeye açığım. Ama bir yazar ve yönetmen olarak ne yaparsam yapayım, tamamen ona sahip olduğumu hissetmem gerekiyor. Onu kendime özgü kılmak zorundayım.”

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