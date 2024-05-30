Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni projesi hakkında ipucu geldi

Oppenheimer filmiyle geçtiğimiz yıla damga vuran Christopher Nolan, sıradaki projesi için kolları sıvadı. Nolan'ın eşi Emma Thomas, konuyla ilgili ipucu verdi.

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni projesi hakkında ipucu geldi

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan, yeni projesi için çalışmaya başladı.

Eşi ve uzun süredir birlikte çalıştığı Emma Thomas, Christopher Nolan'ın şimdiden bir sonraki projesine hazırlandığını doğruladı.

Oscar ödüllü yönetmenin 12 uzun metrajlı filminin de yapımcılığını üstlenen Thomas, çok fazla detay vermeden, verdiği röportajda eşinin yeni filmiyle ilgili konuştu:

"Çok heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Oppenheimer inanılmaz derecede başarılıydı ve bir fırsatımız olduğunu düşünüyoruz."

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni projesi hakkında ipucu geldi - 1

"FİKİRLER HER YERDEN GELİR"

Geçtiğimiz kasım ayında da gelecekteki planları hakkında konuşan Nolan, her şeye açık olduğunu söylemişti: "Fikirler her yerden gelir. Çizgi romanlardan ve romanlardan uyarlamalar yaptım, özgün senaryolar yazdım. Her şeye açığım. Ama bir yazar ve yönetmen olarak ne yaparsam yapayım, tamamen ona sahip olduğumu hissetmem gerekiyor. Onu kendime özgü kılmak zorundayım.”

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NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI

Öte yandan "Prestij", "Inception", "Kara Şövalya" ve "Interstellar" gibi filmlerle tanınan yönetmen Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı.

İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

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