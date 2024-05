"Gölgelerin gücü adına!" He-Man filmi geliyor

80’li yıllara damga vuran He-Man çizgi filmi, beyazperdeye taşınıyor. “Gölgelerin gücü adına, güç bende artık” repliği ile akıllarda yer eden süper kahramanı İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak.



Son olarak "Idea of You" filmiyle adından söz ettiren oyuncunun rol alacağı filmin adı ise "Masters of the Universe" olacak.