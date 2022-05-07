Benedict Cumberbatch neredeyse soyadını değiştiriyordu

DAHA KOLAY OLSUN İSTEDİ



Soyadını daha kısa veya kolay bir kelimeyle değiştirmek istediğini dile getiren oyuncu, 'Ben Carlton' ismini bir dönem düşündüğünü söyledi. Oyuncunu tam adı 'Benedict Timothy Carlton Cumberbatch' olduğu için aslında tam olarak adını değişmiş olmayacaktı.