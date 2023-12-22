Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Onur Ödülü Martin Scorsese'ye verilecek

DOLUNAY KATİLLERİ

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi isimlerin rol aldığı ve Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Killers of the Flower Moon filmi ise Scorsese'nin son başyapıtı. Western suç dramı Dolunay Katilleri, Oscar yarışının en güçlü adaylarından biri olarak nitelendiriliyor.

MARTİN SCORSESE'NİN EN İYİ FİLMLERİ