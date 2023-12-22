Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Onur Ödülü Martin Scorsese'ye verilecek

74'üncüsü düzenlenecek olan prestijli Uluslararası Berlin Film Festivali, 15-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü Martin Scorsese, Berlinale'de Altın Ayı Onur Ödülü'nün sahibi olacak.
Festival başkanları Carlo Chatrian ve Mariëtte Rissenbeek, yönetmen için "eşi benzeri olmayan bir rol model" ifadesini kullandı.
Oyuncunun Raging Bull, Cape Fear, Gangs of New York gibi filmleri Berlin Film Festivali'nde gösterilmişti.
DOLUNAY KATİLLERİ
Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi isimlerin rol aldığı ve Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Killers of the Flower Moon filmi ise Scorsese'nin son başyapıtı. Western suç dramı Dolunay Katilleri, Oscar yarışının en güçlü adaylarından biri olarak nitelendiriliyor.
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