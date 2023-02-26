Berlinale'de Altın Ayı ödülünü yönetmen Nicolas Philibert'in Sur l'Adamant filmi aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 73. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.



ABD'li yönetmen, oyuncu ve senarist Kristen Stewart'ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde, en iyi film için verilen "Altın Ayı" ödülüne Fransız yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" belgesel filmi layık görüldü. Film, Paris'te bir akıl hastanesindeki günlük hayatı anlatıyor.



En iyi başrol oyuncu dalında "Gümüş Ayı" ödülü "20.000 Species of Bees" adlı filmde 8 yaşındaki bir kızı oynayan İspanyol Sofia Otero'ya verildi.



En iyi yönetmen dalındaki "Gümüş Ayı" ödülünü "Le Grand Chariot" filmiyle Fransız yönetmen Philippe Garrel alırken, Jüri Büyük Ödülü'ne "Roter Himmel" adlı filmin yönetmeni Christian Petzold layık görüldü.



En iyi belgesel dalında 40 bin avroluk ödülü Meksika'da bir dağ köyündeki hayatı anlatan Tatiana Huezo'nun yönetmenliğin yaptığı "The Echo" aldı.



16 Şubat'ta başlayan 73. Berlinale'de 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı.



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