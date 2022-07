Beyonce’nin yeni albümü 'Renaissance' sızdırıldı

ŞARKI LİSTESİNİ PAYLAŞTI



6 senelik albüm sessizliğine son vermeye hazırlanan şarkıcı, sosyal medya hesabından tüm şarkıların adını duyurmıştu. İşte şarkıcının yeni albümündeki şarkılar;



I’m That Girl

Cozy

Alien Superstar

Cuff It

Energy

Break My Soul

Church Girl

Plastic Off the Sofa

Virgo’s Groove

Move

Heated

Thique

All Up in Your Mind

America Has a Problem

Pure/Honey

Summer Renaissance