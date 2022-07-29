Beyonce'nin yeni albümü yayınlandı: Rönesans

Dünyaca ünlü müzisyen Beyonce (41) yeni albümü Rönesans'ı yayınladı. Albümde 16 şarkı bulunuyor.

Beyonce'nin yeni albümü yayınlandı: Rönesans

Haberler 29.07.2022 - 13:17

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Beyonce’nin yeni albümü “Renaissance” sızdırıldı

Beyonce’nin yeni albümü “Renaissance” sızdırıldı

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Beyonce'nin yedinci stüdyo albümü olan Renaissance (Rönesans) müzikseverlerle buluştu.

Beyonce'nin albüm adı, Fransızca'da yeniden doğuş anlamına gelen ve Orta Çağ'ın bitişini simgeleyen Rönesans kavramından alıyor.

Disko'dan Reggi'ye, blues'dan pop'a birçok türün harmanlandığı albümde Donna Summer şarkısı I Feel Love'un altyapısının kullanıldığı 'Summer Rönesans' şarkısı dikkat çekiyor.

Şarkıcı albümle birlikte ilk klibinin ipuçlarını veren 15 saniyelik bir de görüntü yayınladı.

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