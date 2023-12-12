Biga Kitap Festivali'ne İlber Ortaylı ile açılış

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Festivali, ünlü yazar ve tarihçi İlber Ortaylı'nın katılımıyla Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Biga Kitap Festivali'ne İlber Ortaylı ile açılış

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Festivali, ünlü yazar ve tarihçi 'nın katılımıyla Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Açılışa protokol üyeleri ve binlerce Bigalı katıldı. İlber Ortaylı, açılışın ardından bir saat boyunca Bigalılarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirerek, Biga'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Salonun ve kitap reyonlarının tıklım tıklım dolu olması, festivalin büyük ilgi gördüğünü gözler önüne serdi.

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Festivali'nin açılış konuşmasında Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Sloganımız Biga'da Mevsim Kitap diyerek, Biga'nın kültürel zenginliğini kitapların eşsiz değeriyle birleştiriyoruz. Bu soğuk kış günlerinde okuma alışkanlığını ve bilgiye olan inancı ön plana çıkarıyoruz" dedi.

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