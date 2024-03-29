Bir ayda yaklaşık 5 bin genç "GençKart" sahibi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mart başından bu yana 18 yaşındaki 5 bin gencin "GençKart" sahibi olduğunu bildirdi.

Bir ayda yaklaşık 5 bin genç "GençKart" sahibi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mart ayının başında başlattığımız uygulamamız ile bugüne kadar yaklaşık 5 bin gencimiz GençKart'lı oldu. Gençlerimiz bugüne kadar 43 farklı tiyatro etkinliğine, 24 farklı opera ve bale etkinliği ile 35 farklı AKM-CSO'daki etkinliklere ücretsiz katılım sağladı." ifadelerini kullandı.

Gençlerin bir yıl kullanabileceği "GençKart" başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini hatırlatan Ersoy, "GençKart" ile kültür ve sanat kurumlarının etkinliklerine katılabileceklerini, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceklerini belirtti.

Genç Kart uygulaması başladı (Genç Kart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır?)

Genç Kart uygulaması başladı (Genç Kart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır?)

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