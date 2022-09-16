Blade Runner 2099 dizisi geliyor

Tüm zamanlarından en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen Blade Runner (1982) filminin dizisi çekiliyor. 2017 yılında Denis Villeneuve’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Blade Runner 2049 filminden 50 yıl sonrasını konu alan Blade Runner 2099 dizisi onaylandı.

Geçtiğimiz şubat ayında dizinin yapılacağı haberi açıklanmış hatta orijinal filmin yönetmeni Ridley Scott’ın da dizinin yapımcı kadrosunda yer alacağı paylaşılmıştı. Dizinin konusuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da '2099' ibaresi, hikayenin Blade Runner 2049 filminde yaşananlardan 50 yıl sonrasında geçeceğini gösteriyor.

Amazon Prime Video'nun çalışmalara resmen başladığı dizinin senaryosunu Shining Girls ve Halo gibi dizilerin yapımcısı Silka Luisa kaleme alacak.



RYAN GOSLING BAŞROLDE YER ALDI

Blade Runner'ın (1982) 30 yıl sonrasında yaşanan olayları anlatan Denis Villeneuve'ün 2017 yılı yapımı Blade Runner 2049'da Ryan Gosling, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James ve Dave Bautista gibi isimler yer almıştı.