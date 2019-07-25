Altın Küre ödüllü; en çok Blade Runner, The Hitcher, Ladyhawke, The Blood of Heroes ve Batman Begins filmlerindeki rolleri ile tanınan Hollandalı oyuncu Rutger Hauer 75 yaşında hayatını kaybetti.



İkonik kötü adam rolleriyle sinema tarihinde özel bir yere sahip olan Hollandalı oyuncunun geçen Cuma, Hollanda’daki evinde kısa süreli bir hastalık geçirdiği ve ardından hayatını kaybettiği doğrulandı.



Hauer, dün yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi.

Floris adlı 1969 yapımı televizyon dizisindeki rolü ile oyunculuğa başlayan Hauer, 1988’de Sobibor'dan Kaçış filmiyle Altın Küre’yi kazanmıştı.



Kariyerinin yönü, Paul Verhoeven'in Turkish Delight (1973) filminde başrolü alması ile değişen Hauer, 1981 yılında, Sylvester Stallone'nin başrolde oynadığı Nighthawks filmindeki psikopat ve soğukkanlı terörist Wolfgar rolünü oynamış ve ilk kez bir Amerikan yapımı filmde rol almıştı. Ertesi yıl kült bilim kurgu filmi Ölüm Takibi'nde Roy Batty karakterini canlandırmıştı.