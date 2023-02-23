Blake Lively yıllar önce Mean Girls kadrosu seçmelerinde sınıfta kaldı

Blake Lively'nin yıllar önce ünlü gençlik dizisi Mean Girls'ün (Kötü Kızlar) kadrosuna girme şansını nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. 2004 yapımı Amerikan komedisi Mean Girls'ün seçmelerinde ünlü yıldız Blake Lively'den son anda vazgeçilmiş.
Vanity Fair'e konuşan dizi oyuncularından Amanda Seyfried, Blake Lively'nin başlangıçta Regina George rolü için seçmelere katıldığını ve sonunda rolün Rachel McAdams'a gittiğini, ardından Lively'nin Karen Smith'i oynamak için seçmelere girdiğini anlattı.
"YAPIMCI BLAKE LIVELY'Yİ İSTEMEDİ"
Seyfried seçmelerin nasıl olduğunu şöyle anlattı:
“Annemle birlikte ilk kez Los Angeles'a uçtum. Çok heyecan vericiydi. Lacey Chabert ile ilk kez tanıştım ve Lindsay Lohan odadaydı. Blake Lively, Karen Smith'i oynuyordu ve sonra ben Regina George karakteriydim. Sonra eve döndüm, bana senin Karen karakteri için daha uygun olduğunu düşündük dediler. Ben de 'Tamam' dedim".
2021'de Mean Girls dizisinin cast direktörü Marci Liroff, Blake Lively'nin Karen Smith'i oynamak için en iyi seçim olduğunu, ancak rolün daha sonra Amanda Seyfried'a gittiğini söylemişti.
Cosmopolitan'a konuşan Liroff, "Karen rolü için The Sisterhood of the Traveling Pants'i (2005) henüz yapmamış olan Blake Lively'yi istedik. Final seçmelerine geldi ama yapımcı istemedi" demişti.
Liroff, "Amanda Seyfried, Regina rolünü okudu ve beğendik. Ama sonra yapımcı Lorne Michaels 'Neden onu Karen yapmıyoruz?' dedi" şeklinde konuşmuştu.
MÜZİKAL FİLMİ ÇEKİLECEK
Küse süre önce, orijinal Mean Girls yıldızlarından ikisinin yakında çıkacak olan müzikal film için rollerini yeniden üstlenecekleri duyurulmuştu.
Ana karakter Cady Heron'ın Afrika'daki hayatından kopup ABD'de bir liseye geçmesi ile gençlik hayatının tamamen değişeceğini garantilemiş olur. Okulun ilk günü Janis Ian ve Damien ile tanışır. Janis onu okuldaki tüm klikler ile kısa özetler aracılığı ile tanıştırır.
Cady'nin gittiği lisede ise büyük bir zümre yönetimi söz konusudur. "Plastikler" lakaplı bir klik okulu bir nevi yönetmektedir. Klik kaptanı ve aynı zamanda Kraliçe Arı olan Regina George tarafından yönetilmektedir. Karen ve Gretchen ise bir nevi onun yaverliğini yapmakta, ona bilgi sağlamaktadır. Plastikler Kliği bir piramit düzen içindedir, Regina da piramidin en başındaki kişidir. Regina tüm okul tarafından huşu ve hayranlık duyulan, alımlı ve varlıklı bir aileden gelen popüler bir öğrencidir. Regina'nın film boyunca bir diktatör psikolojisi mantığında hareket ettiği gözlemlenmektedir.