Blake Lively yıllar önce Mean Girls kadrosu seçmelerinde sınıfta kaldı

Blake Lively'nin yıllar önce ünlü gençlik dizisi Mean Girls'ün (Kötü Kızlar) kadrosuna girme şansını nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. 2004 yapımı Amerikan komedisi Mean Girls'ün seçmelerinde ünlü yıldız Blake Lively'den son anda vazgeçilmiş.

Vanity Fair'e konuşan dizi oyuncularından Amanda Seyfried, Blake Lively'nin başlangıçta Regina George rolü için seçmelere katıldığını ve sonunda rolün Rachel McAdams'a gittiğini, ardından Lively'nin Karen Smith'i oynamak için seçmelere girdiğini anlattı.

"YAPIMCI BLAKE LIVELY'Yİ İSTEMEDİ"

Seyfried seçmelerin nasıl olduğunu şöyle anlattı:

“Annemle birlikte ilk kez Los Angeles'a uçtum. Çok heyecan vericiydi. Lacey Chabert ile ilk kez tanıştım ve Lindsay Lohan odadaydı. Blake Lively, Karen Smith'i oynuyordu ve sonra ben Regina George karakteriydim. Sonra eve döndüm, bana senin Karen karakteri için daha uygun olduğunu düşündük dediler. Ben de 'Tamam' dedim".

2021'de Mean Girls dizisinin cast direktörü Marci Liroff, Blake Lively'nin Karen Smith'i oynamak için en iyi seçim olduğunu, ancak rolün daha sonra Amanda Seyfried'a gittiğini söylemişti.

Cosmopolitan'a konuşan Liroff, "Karen rolü için The Sisterhood of the Traveling Pants'i (2005) henüz yapmamış olan Blake Lively'yi istedik. Final seçmelerine geldi ama yapımcı istemedi" demişti.

Liroff, "Amanda Seyfried, Regina rolünü okudu ve beğendik. Ama sonra yapımcı Lorne Michaels 'Neden onu Karen yapmıyoruz?' dedi" şeklinde konuşmuştu.