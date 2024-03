Bon Jovi yeni albümünü duyurdu

Grammy ödüllü, Rock and Roll Hall of Fame üyesi efsane grup Bon Jovi kuruluşlarının 40. yılının şerefine yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

7 Haziran 2024'te yayınlanacak 16. stüdyo albümü Forever öncesinde, grup “Legendary” adlı şarkıyı hayranlarıyla paylaştı.

Geçen ay düzenlenen 66. Grammy Ödülleri’nde, Jon Bon Jovi 2024 MusiCares Yılın Kişisi seçildi ve L.A. Kongre Merkezi'nde Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason Isbell, Jelly Roll, Train'den Pat Monahan gibi birçok kişinin katıldığı katıldığı all-star ödül konseri ile onurlandırıldı.



İşte Forever adlı albümde yer alan şarkılar:



1. Legendary



2. We Made It Look Easy



3. Living Proof



4. Waves



5. Seeds



6. Kiss The Bride



7. The People’s House



8. Walls Of Jericho



9. I Wrote You A Song



10. Living In Paradise



11. My First Guitar



12. Hollow Man