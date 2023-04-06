Bozcaada Caz Festivali 8 Eylül'de başlıyor

Bozcaada Caz Festivali, bu yıl 7'nci kez düzenlenecek. 8-9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, bu yıl da konserlerin yanı sıra disiplinlerarası etkinliklerden oluşan zengin BCF KEŞİF programıyla katılımcılarını karşılayacak.

Festival katılımcıları, dünyanın farklı ülkelerinden gelen cazın sevilen isimleriyle adanın büyüleyici atmosferinde buluşurken, sanattan gastronomiye dek pek çok farklı disiplinle temas kuran kapsamlı etkinlik programıyla dolu dolu üç gün geçirecek. Festivalin programı yakında duyurulacak.