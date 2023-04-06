Bozcaada Caz Festivali 8 Eylül'de başlıyor

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Bozcaada Caz Festivali, 8-9-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Bozcaada Caz Festivali 8 Eylül'de başlıyor

Caz Festivali, bu yıl 7'nci kez düzenlenecek. 8-9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, bu yıl da konserlerin yanı sıra disiplinlerarası etkinliklerden oluşan zengin BCF KEŞİF programıyla katılımcılarını karşılayacak.

katılımcıları, dünyanın farklı ülkelerinden gelen cazın sevilen isimleriyle adanın büyüleyici atmosferinde buluşurken, sanattan gastronomiye dek pek çok farklı disiplinle temas kuran kapsamlı etkinlik programıyla dolu dolu üç gün geçirecek. Festivalin programı yakında duyurulacak.

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