Bozcaada Kalesi’ndeki kazılar Geç Tunç Çağı'nda yerleşim bulgusunu ortaya çıkardı

"ARKEOLOJİK KAZILARIN KATKILARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"



Kazı Başkanı Prof. Dr. Turan Takaoğlu, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Bozcaada Kalesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Çanakkale Boğazı girişini kontrol eden ve konumu gereği Osmanlı Dönemi boyunca önemli askeri ve siyasi olaylara sahne olmuş Bozcaada Kalesi, kendi hikayesini iyi anlatan bir Kale Müze olarak değerlendirilmeyi hak etmektedir. Bunun için kale içinde varlığı bilinen, kısmen korunmuş veya şimdilerde toprak altında kalmış Kale Cami, hamam, levazım deposu, sarnıç, cephanelik ve çeşme gibi yapıların gün ışığına çıkarılması, ihya edilmesi ve ayağa kaldırılması gerekir. Bozcaada Kalesi içindeki yapılar ve kale de yaşam ve konusunda Osmanlı arşivleri, seyyah kayıtları ve Çanakkale Savaşı sırasında ada da bulunan itilaf devletleri askerlerinin günlüklerinde yer alan bilgilerin arkeolojik kazılarla desteklenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Tarihi belgelerin anlatmadığı bilgilere ulaşmak konusunda arkeolojik kazıların katkıları büyük önem taşımaktadır" dedi.



Prof. Dr. Turan Takaoğlu ayrıca, son yıllarda Çanakkale’de Kilitbahir, Seddülbahir ve Bigalı kalelerinde arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara dayalı oldukça başarılı kale restorasyon ve teşhir uygulamaları yapıldığını ve etkileyici bir hikayeye sahip Bozcaada Kalesi’nin de bir gün benzer güzel bir kaderi paylaşacağını umduğunu dile getirdi.