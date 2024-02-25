Breaking Bad kadrosu yıllar sonra bir arada

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen SAG Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve dizi kategorilerinde yılın en iyi yapımlarının ve oyuncularının ödüllendirildiği tören ilk kez Netflix'te canlı yayınlandı.
Oscar'dan önceki son töreni olan SAG ödülleri aynı zamanda "Oscar'ın habercisi" olarak adlandırılıyor.
Geceye çok sayıda ödül alan Oppenheimer damga vururken en iyi dizi ise Succession oldu.
California'da düzenlenen etkinlikte Barbra Streisand'a yaşam boyu başarı ödülü verilirken törende Emily Blunt, Danielle Brooks, Jessica Chastain, Robert Downey Jr., America Ferrera Brendan Fraser gibi isimler sunuculuk yaptı.
Oppenheimer, en iyi sinema yapımı ödülü alırken Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. ise en iyi oyunculuk ödülü aldı.
10 YIL SONRA BİR ARADA
Breaking Bad kadrosu, yıl sonra 2024 SAG Ödülleri'nde yeniden bir araya geldi.
Bob Odenkirk, RJ Mitte, Anna Gunn, Bryan Cranston, Aaron Paul, Jonathan Banks, Betsy Brandt ve Dean Norris, dizinin 2014'te son sezonuyla kazandığı "Drama dalında en iyi dizi" ödülünü sunmak için sahneye çıktı.
Oppenheimer, en iyi sinema yapımı ödülü alırken Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. ise en iyi oyunculuk ödülü aldı.
Ödül kazanan isimler şunlar oldu:
SİNEMA
En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy- Oppenheimer
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr.- Oppenheimer
En iyi kadın oyuncu: Lily Gladstone- Killers of the Flower Moon
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph- The Holdovers
DİZİ
Drama dalında en iyi dizi: Succession
Drama dalında en iyi komedi: The Bear
Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Pedro Pascal- The Last of Us
Komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Jeremy Allen White- The Bear
Komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Ayo Edebiri- The Bear
Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Elizabeth Debicki- The Crown
Mini dizide en iyi erkek oyuncu: Steven Yeun- Beef
Mini dizide en iyi kadın oyuncu: Ali Wong- Beef
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