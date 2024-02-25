Breaking Bad kadrosu yıllar sonra bir arada

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen SAG Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve dizi kategorilerinde yılın en iyi yapımlarının ve oyuncularının ödüllendirildiği tören ilk kez Netflix'te canlı yayınlandı.

Oscar'dan önceki son töreni olan SAG ödülleri aynı zamanda "Oscar'ın habercisi" olarak adlandırılıyor.

Geceye çok sayıda ödül alan Oppenheimer damga vururken en iyi dizi ise Succession oldu.



California'da düzenlenen etkinlikte Barbra Streisand'a yaşam boyu başarı ödülü verilirken törende Emily Blunt, Danielle Brooks, Jessica Chastain, Robert Downey Jr., America Ferrera Brendan Fraser gibi isimler sunuculuk yaptı.



Oppenheimer, en iyi sinema yapımı ödülü alırken Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. ise en iyi oyunculuk ödülü aldı.



10 YIL SONRA BİR ARADA

Breaking Bad kadrosu, yıl sonra 2024 SAG Ödülleri'nde yeniden bir araya geldi.