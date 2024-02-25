Breaking Bad kadrosu yıllar sonra bir arada

Efsane dizi Breaking Bad'in oyuncuları SAG Ödülleri'nde tekrar bir araya geldi.

Breaking Bad kadrosu yıllar sonra bir arada

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen SAG Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve dizi kategorilerinde yılın en iyi yapımlarının ve oyuncularının ödüllendirildiği tören ilk kez Netflix'te canlı yayınlandı.

Oscar'dan önceki son töreni olan SAG ödülleri aynı zamanda "Oscar'ın habercisi" olarak adlandırılıyor.

Geceye çok sayıda ödül alan Oppenheimer damga vururken en iyi dizi ise Succession oldu.

California'da düzenlenen etkinlikte Barbra Streisand'a yaşam boyu başarı ödülü verilirken törende Emily Blunt, Danielle Brooks, Jessica Chastain, Robert Downey Jr., America Ferrera Brendan Fraser gibi isimler sunuculuk yaptı.

Oppenheimer, en iyi sinema yapımı ödülü alırken Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. ise en iyi oyunculuk ödülü aldı.

10 YIL SONRA BİR ARADA

Breaking Bad kadrosu, yıl sonra 2024 SAG Ödülleri'nde yeniden bir araya geldi.

Breaking Bad kadrosu yıllar sonra bir arada - 1

Bob Odenkirk, RJ Mitte, Anna Gunn, Bryan Cranston, Aaron Paul, Jonathan Banks, Betsy Brandt ve Dean Norris, dizinin 2014'te son sezonuyla kazandığı "Drama dalında en iyi dizi" ödülünü sunmak için sahneye çıktı.

Oppenheimer, en iyi sinema yapımı ödülü alırken Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. ise en iyi oyunculuk ödülü aldı.

Breaking Bad kadrosu yıllar sonra bir arada - 2

Ödül kazanan isimler şunlar oldu:

SİNEMA

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy- Oppenheimer

En iyi yardımcı erkek oyuncu:  Robert Downey Jr.- Oppenheimer

En iyi kadın oyuncu: Lily Gladstone- Killers of the Flower Moon

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph- The Holdovers

DİZİ

Drama dalında en iyi dizi: Succession

Drama dalında en iyi komedi: The Bear

Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Pedro Pascal- The Last of Us

Komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Jeremy Allen White- The Bear

Komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Ayo Edebiri- The Bear

Breaking Bad kadrosu yıllar sonra bir arada - 3

Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Elizabeth Debicki- The Crown

Mini dizide en iyi erkek oyuncu: Steven Yeun- Beef

Mini dizide en iyi kadın oyuncu: Ali Wong- Beef

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