Breaking Bad kadrosu yıllar sonra bir arada

Ödül kazanan isimler şunlar oldu:



SİNEMA



En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy- Oppenheimer



En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr.- Oppenheimer



En iyi kadın oyuncu: Lily Gladstone- Killers of the Flower Moon



En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph- The Holdovers



DİZİ



Drama dalında en iyi dizi: Succession



Drama dalında en iyi komedi: The Bear



Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Pedro Pascal- The Last of Us



Komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Jeremy Allen White- The Bear



Komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Ayo Edebiri- The Bear



Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Elizabeth Debicki- The Crown



Mini dizide en iyi erkek oyuncu: Steven Yeun- Beef



Mini dizide en iyi kadın oyuncu: Ali Wong- Beef