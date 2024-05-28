Şanlıurfa kebapları, Kültür Yolu Festivali'nde görücüye çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, "kebap diyarı" olarak bilinen Şanlıurfa'nın yöresel lezzetleri de görücüye çıktı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şefler ile Şanlıurfalı kebap ustaları, kente özgü kebapları birlikte hazırladı.



Hem göze hem mideye hitap eden kebaplar ile usta şefler maharetlerini sergiledi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Sözcüsü Şef Hasan Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın birbirinden muhteşem lezzetlere sahip olduğunu söyledi.



Kente dışarıdan 11 şefin festival kapsamında geldiğini belirten Durmaz, "Bizler şefler olarak burada ağırlandık, muhteşem lezzetler yaptık. Şanlıurfa'mıza has ciğer kebabı, Urfa kebabı, domatesli kebap, patlıcan kebaplarıyla Kültür Festivali'ne destek veriyoruz. Şanlıurfa'daki ustalarımızla hep birlikte kebaplar yaptık." dedi.