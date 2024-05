"Chaplin" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

Sinema tarihinin en önemli isimlerinden Charlie Chaplin'in hayatı 'Chaplin' oyunuyla sahneleniyor. Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin'in yaşam öyküsü Zorlu PSM'de sanatseverlerden büyük ilgi gördü.



Oyunda, Charlie Chaplin'i Özgür Daniel Foster, Charlie Chaplin'in annesi Hannah Chaplin'i Şebnem Dönmez, ilk karısı Mildred Harris Chaplin'i Aybüke Pusat, kardeşi Sydney Chaplin'i Emre Taşkıran, Charles Chaplin Jr.'ı ise Murat Danacı canlandırıyor. Mert Siliv'in yapımcısı olduğu oyunun senaryosunu Aksel Bonfil yazarken, yönetmen koltuğunda ise Saim Güveloğlu oturuyor. Dekor ve kostüm tasarımını Gamze Kuş'un yaptığı oyunun, ışık tasarımını Utku Kara, müzik direktörlüğünü Berkay Özideş, koreografisini ise Tuğçe Ulugün Tuna üstlendi.



"ÇOK ÖNEMLİ BİR FİGÜRÜ OYNAYABİLDİĞİM İÇİN KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"



Charlie Chaplin karakterine hayat veren Özgür Daniel Foster, "Öncelikle izleyenleri bence çok keyifli, neşeli bir oyun bekliyor. Açıkçası Chaplin ailesinin otobiyografisinin referansıyla hayatını anlattığımız bir hikâye. Çok büyük, birbirinden güzel insanların olduğu bir ekiple çalışıyoruz. Sanırım ortaya oyunu çıkaran şey de bu oldu. Herkesin aynı özveride, aynı istekle bu işe sarılması oldu. Heyecanlıyız, çok mutluyuz. İlk başta tereddüt ettiğim, çekindiğim bir süreç oldu. Ama sonrasında kendime ve yapacağıma inandım. Ve şu an sinema tarihi için çok önemli bir figürü oynayabildiğim için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Hepimizin çok uzun bir süre prova süreci oldu. Birlikte çok çalıştık ama tabii ki ayriyeten koreografi dersleri, hareket dersleri, vokal dersleri, birçok farklı eğitimlerden de geçtim" dedi. Özgür Daniel Foster, en çok hangi Chaplin filmini sevdiği sorusuna ise "The Kid" cevabını verdi.



"İLK DEFA MÜZİKAL OLMAYAN BİR ŞEKİLDE CHARLİE CHAPLİN'İ ANLATIYORUZ"



Charlie Chaplin'in annesi Hannah Chaplin'i canlandıran Şebnem Dönmez, "Biz hepimiz birden fazla karakteri oynuyoruz. Chaplin'in annesi Hannah Chaplin'i oynuyorum, öyle açılıyor oyun. Ondan sonra da başka karakterler oynuyorum. Saymadım ama 5- 6 karakter var. Beni bu projeyle ilgili ilk heyecanlandıran ve çeken şey bu olmuştu; birden fazla karakteri oynamak olmuştu. Bir oyunun içerisinde bir 'o' olmak, bir 'başkası' olmak çok zevkli, çok hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.



Charlie Chaplin'in hayatının müzikli oyun formunda ilk defa gerçekleştirildiğini belirten Dönmez, "Aslında Mert yıllar önce New York Broadway'de bir Charlie Chaplin müzikali izliyor ve bu oyunun ilhamını öyle alıyor. Aklında ve kalbinde kalıyor. Yıllar sonra bu gerçekleşen form, bizim burada yaptığımız şey; bundan sonra dünyada herhangi bir şekilde yapılır mı onu bilemem ama şu ana kadar ilk defa müzikal olmayan oyun formunda, içinde müzik olan müzikli oyun formunda Charlie Chaplin'i ilk olarak da gerçekleştiriyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.



Sydney Chaplin'i canlandıran Emre Taşkıran, "Ben 3 karakteri oynuyorum. Türkiye de ilk defa yapılan bir oyun. Uzun uzun anlatmaya gerek yok, gerçekten hepimiz çok uzun zamandır çalışıyoruz ve güzel bir ekip oluşturduk. Hepimiz süreçten mutluyuz. Biz çok eğleniyoruz, umarım tiyatro severler Chaplin severler de oyunumuza gelip eğlenirler. Hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.