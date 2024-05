Hayao Miyazaki'den yeni film müjdesi

Japon manga ve anime sanatçısı Hayao Miyazaki'den torununa ithaf ettiği son filmi "Çocuk ve Balıkçıl"ın (The The Boy and The Heron) ardından yeni bir film müjdesi geldi. Ruhların Kaçışı ve Yürüyen Şato gibi filmlerin usta yazarının yeni filmini, oğlu Gogo Miyazaki duyurdu.

Babasının sinemadaki geleceğine dair konuşan Miyazaki, "Ona 'Gelecekteki projelerin için de bir şeyler yap. Bunları yalnızca geçmişteki işlerin için yapmak sıkıcı' derdim. Ama şimdi biraz yapmaya başladı. Bunun bir sonraki filmi için olup olmayacağını bilmiyorum ama aksiyon-macera tipi bir filme benziyor, nostaljik ve eski günleri anımsatıyor" dedi. Yönetmenin yeni projesi merak konusu oldu.

Çocuk ve Balıkçıl, Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon Ödülü'nü kazandı.