Normal People dizisinin 2. sezonu mu geliyor?

Sally Rooney'nin çok satan romanından uyarlanan ve 2020'de yayınlanan Normal People dizisinin 2. sezonu gelebilir.

Dizinin yıldılzları Paul Mescal ve Daisy Edgar-Jones, sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaştı ve "Paylaşacak haberlerimiz var!" notunu düştü. Resmi olarak bir açıklama yapılmasa da ikilinin, dizinin 2. sezonu üzerinde çalıştığı düşünülüyor.