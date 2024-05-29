Normal People dizisinin 2. sezonu mu geliyor?

Normal People dizisinin başrol oyuncuları Paul Mescal ve Daisy Edgar-Jones'un yeni paylaşımı, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Normal People dizisinin 2. sezonu mu geliyor?

Sally Rooney'nin çok satan romanından uyarlanan ve 2020'de yayınlanan Normal People dizisinin 2. sezonu gelebilir.

Dizinin yıldılzları Paul Mescal ve Daisy Edgar-Jones, sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaştı ve "Paylaşacak haberlerimiz var!" notunu düştü. Resmi olarak bir açıklama yapılmasa da ikilinin, dizinin 2. sezonu üzerinde çalıştığı düşünülüyor. 

Normal People dizisinin 2. sezonu mu geliyor? - 1

NORMAL PEOPLE KONUSU

, Marianne (Edgar-Jones) ile Connell (Mescal) arasında liseden üniversiteye kadar gelişen karmaşık romantizmi konu alıyor.

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