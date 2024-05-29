Normal People dizisinin 2. sezonu mu geliyor?

Sally Rooney'nin çok satan romanından uyarlanan ve 2020'de yayınlanan Normal People dizisinin 2. sezonu gelebilir.
Dizinin yıldılzları Paul Mescal ve Daisy Edgar-Jones, sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaştı ve "Paylaşacak haberlerimiz var!" notunu düştü. Resmi olarak bir açıklama yapılmasa da ikilinin, dizinin 2. sezonu üzerinde çalıştığı düşünülüyor.
NORMAL PEOPLE KONUSU
Dizi, Marianne (Edgar-Jones) ile Connell (Mescal) arasında liseden üniversiteye kadar gelişen karmaşık romantizmi konu alıyor.
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