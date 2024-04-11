Bridget Jones geri dönüyor: Dördüncü film için çalışmalar başladı

Romantik komedi türünün ikonik serisi, Bridget Jones yeniden izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Helen Fielding’in aynı isimli romanlarından uyarlanan seri, "Bridget Jones 4: Mad About the Boy" (Bridget Jones: Oğlana Deli Oluyor) filmiyle yıllar sonra beyazperdede olacak.

Renée Zellweger ve Hugh Grant ile birlikte seriye geri dönen oyunculardan birisi de Emma Thompson olacak. Yönetmen koltuğunda Michael Morris'in oturacağı filmde hiwetel Ejiofor ve Leo Woodall da rol alacak.

8 yıl aradan sonra izleyici ile buluşacak olan "Bridget Jones 4: Mad About the Boy" filmi dünya genelinde 14 Şubat 2025 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.