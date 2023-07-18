Britney Spears'tan yeni şarkı müjdesi

Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, uzun bir aradan sonra müziğe geri dönüyor.
Ünlü şarkıcı, Black Eyed Peas grubu üyesi Will.I.Am ile yeni bir düete imza attığını duyurdu. Sosyal medya hesabında hayranlarına müjdeli haberi veren yıldız, "Mind Your Business" adlı teklinin yarın piyasaya çıkacağını söyledi. Will.I.Am ise şarkıdan kısa bir kesit paylaştı.
UH OH!!!— will.i.am (@iamwill) July 17, 2023
You are now NOW rocking with https://t.co/9h25DLRAUu and @britneyspears…🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#MINDyourBUSINESS pic.twitter.com/COqeuB2Jf2
İkili, 2011 yılında "Scream&Shout" adlı şarkıda bir araya gelmişti.
Spears'ın Youtube'da 1 milyar izlenmeye ulaşmasını sağlayan şarkı, birçok müzik listesinde ilk sıraya yerleşmişti.
Spears, son olarak İngiliz şarkıcı Elton John ile "Hold Me Closer" adlı şarkıyı seslendirmişti. Bu şarkı ile Spears, neredeyse 10 yılın ardından ilk kez Billboard listelerine giriş yapmıştı.
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