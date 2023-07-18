Britney Spears'tan yeni şarkı müjdesi

İkili, 2011 yılında "Scream&Shout" adlı şarkıda bir araya gelmişti.



Spears'ın Youtube'da 1 milyar izlenmeye ulaşmasını sağlayan şarkı, birçok müzik listesinde ilk sıraya yerleşmişti.

Spears, son olarak İngiliz şarkıcı Elton John ile "Hold Me Closer" adlı şarkıyı seslendirmişti. Bu şarkı ile Spears, neredeyse 10 yılın ardından ilk kez Billboard listelerine giriş yapmıştı.