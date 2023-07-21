Burhaniye Kitap Fuarı'nın onur konuğu Türkan Şoray

Balıkesir'de düzenlenen 4. Burhaniye Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor. Fuarın önemli bir ziyaretçisi de vardı. Türk sinemasının duayen ismi Türkan Şoray kitap tutukunlarıyla buluştu.

Burhaniye Kitap Fuarı'nın onur konuğu Türkan Şoray

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray'ın onur konuğu olarak katıldığı Burhaniye Fuarı açıldı.

Burhaniye Belediyesi'nce Ören Mahallesi yürüyüş yolunda düzenlenen fuarın açılışında izleyicilere klasik müzik dinletisi ve tango gösterisi sunuldu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli yazar ve şairlerini okuyucuyla buluşturduklarını söyledi.

Burhaniye Kitap Fuarı'nın onur konuğu Türkan Şoray - 1

Bu yıl "Bin yıllık tarihten bin yıllık kitaba" sloganıyla başlattıkları kitap fuarına ilginin arttığını belirten Deveciler, "Biz biliyoruz ki kitap okuyan nesiller, geleceğin mimarisinin şekillenmesinde büyük önem taşırlar" dedi.

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