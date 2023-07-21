Burhaniye Kitap Fuarı'nın onur konuğu Türkan Şoray

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray'ın onur konuğu olarak katıldığı Burhaniye Kitap Fuarı açıldı.



Burhaniye Belediyesi'nce Ören Mahallesi yürüyüş yolunda düzenlenen fuarın açılışında izleyicilere klasik müzik dinletisi ve tango gösterisi sunuldu.



Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli yazar ve şairlerini okuyucuyla buluşturduklarını söyledi.



Bu yıl "Bin yıllık tarihten bin yıllık kitaba" sloganıyla başlattıkları kitap fuarına ilginin arttığını belirten Deveciler, "Biz biliyoruz ki kitap okuyan nesiller, geleceğin mimarisinin şekillenmesinde büyük önem taşırlar" dedi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun