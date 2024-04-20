Bursa Devlet Tiyatrosu gelecek hafta 4 oyun sahneleyecek

"Küçük Korku Dükkanı" müzikali, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde 23-26 Nisan'da saat 20.00'de, 27 Nisan'da 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Harikalar Mutfağı" oyunu 21 ve 22 Nisan'da saat 14.00'te, 23 Nisan'da saat 11.00'de AVP Sahnesi, "Uçurtmanın Kuyruğu" ise 23-27 Nisan'da saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda beğeniye sunulacak.



Öte yandan, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında "Lobotomobilin Üç Seferi" adlı oyun, 20 ve 21 Nisan saat 20.00'de Ramazanoğlu Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi, 23 ve 24 Nisan saat 20.00'de ise Adana 01 Burda Performans Gösteri Merkezi Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.