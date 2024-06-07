Çakallarla Dans 7 filmi geliyor: Vizyon tarihi belli oldu

Çakallarla Dans serisinin devamı geliyor. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın’ı buluşturan filmin çekimleri bu yaz ortası başlayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; film 6 Aralık’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak
Filmin kadrosuna önce Diren Polatoğulları, daha sonra Doğukan Polat katılmıştı. Merakla beklenen filme iki isim daha dahil oldu.
Toygan Avanoğlu ve Rojda Demirer, Çakallarla Dans 7'de rol alacak.
Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin yazdığı serinin 2 Aralık 2022’de vizyona giren altıncı filmi, 871 bin 764 gişe ve 50 milyon 946 bin 808 TL hasılatla pandemi sonrası sinema salonlarını hareketlendirmişti.
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