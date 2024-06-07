Çakallarla Dans 7 filmi geliyor: Vizyon tarihi belli oldu

Çakallarla Dans serisinin devamı geliyor. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın’ı buluşturan filmin çekimleri bu yaz ortası başlayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; film 6 Aralık’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak



Filmin kadrosuna önce Diren Polatoğulları, daha sonra Doğukan Polat katılmıştı. Merakla beklenen filme iki isim daha dahil oldu.



Toygan Avanoğlu ve Rojda Demirer, Çakallarla Dans 7'de rol alacak.