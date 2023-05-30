Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar ayakta alkışlandı

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Cannes'da ödülle ayrılan Dizdar'ın ödül konuşmasında ise kadın hakları vurgusu öne çıkmıştı. Filmdeki "Nuray" karakterini tanımak için çok çalışmasına gerek kalmadığını belirten Dizdar, "Yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor" dedi.

Dizdar konuşmasını, "Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" diyerek bitirdi.



Merve Dizdar, böylelikle Cannes Film Festivali'nde oyuncu olarak ödül kazanan 3'üncü Türk oldu.

