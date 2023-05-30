Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar ayakta alkışlandı

76. Cannes Film Festivali’nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla Merve Dizdar'a verildi. Cannes'dan Türkiye'ye dönen ve geçtiğimiz pazar günü oy veren Dizdar, şu sıralar "Ömer" dizisinin yanı sıra Alice Müzikali'nde de rol alıyor.
Enis Arıkan, Ezgi Mola, İbrahim Selim, Serenay Sarıkaya ve Şükrü Özyıldız gibi isimlerle Alice Müzikali'nde rol alan oyuncu, dün akşamki gösterimde duygusal anlar yaşadı.
Sahneye çıkar çıkmaz seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Dizdar eğilerek selam verdi. Oyuncunun rol arkadaşları da sahneye gelerek oyuncuya sarıldı.
"ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"
Müzikalin sonunda da seyirci bir kez daha Dizdar'ı dakikalarca ayakta alkışladı. Oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.
Sosyal medya hesabında dün geceyle ilgili paylaşım yapan oyuncu "Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Benim alkışlayan canım seyirci, canım oyun arkadaşlarım ve canım Alice... Bin kez teşekkür ederim. Ömrüm boyunca unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
TEŞEKKÜR KONUŞMASI
Cannes'da ödülle ayrılan Dizdar'ın ödül konuşmasında ise kadın hakları vurgusu öne çıkmıştı. Filmdeki "Nuray" karakterini tanımak için çok çalışmasına gerek kalmadığını belirten Dizdar, "Yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor" dedi.
Dizdar konuşmasını, "Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" diyerek bitirdi.
Merve Dizdar, böylelikle Cannes Film Festivali'nde oyuncu olarak ödül kazanan 3'üncü Türk oldu.
Cannes Film Festivali'nde bu dalda ilk ödülleri, yine Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Uzak" ile 2003'te Mehmet Emin Toprak ile Muzaffer Özdemir kazanmıştı.
Merve Dizdar, 20 yıl aradan sonra aynı ödüle layık görülerek büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı.