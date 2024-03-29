Carmen operası AKM'de sahnelenecek

Eserde, İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı ve Zdravko Lazarov dönüşümlü yönetecek. Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil'e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor. Çocuk korosunun yönetimini de şef Sercan Gazeroğlu ile Gizem Berrak Taş Güzeloğlu gerçekleştirecek.

İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen eserin konusu şöyle:



"Bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen, asker Don Jose'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı biter ve hayatına yeni biri girer. Don Jose ise sevdiği kadını kolayca bırakmaya hiç niyetli değildir."